Eski futbolcu Cannavaro Kim Min Jae'yi övdü

İtalya futbolunun efsane savunma oyuncularından Fabio Cannavaro, Serie A lideri Napoli hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Cannavaro, Napoli'nin futbolcuları Kim Min Jae ve Kvaratskhelia hakkında övgü dolu sözler söyledi.

''HER ZAMAN NE YAPACAĞINI BİLİYOR''

Kim Min Jae hakkında konuşan Cannavaro, "Etkileyici bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce Andrea Carnevale onu Udinese'ye götürmek istedi ve bilgi almak için beni aradı. Ona Kim Min Jae'nin güçlü olduğunu söyledim. Spalletti ile konsantre olmayı öğrendi, dikkati asla dağılmıyor ve her zaman ne yapacağını biliyor" dedi.

''TOPU ALMASINA İZİN VERİRSENİZ...''

Son olarak Kvaratskhelia ile ilgili de sözler söyleyen Cannavaro "Topu almasına izin verirseniz, her şey biter. Ayrıca güçlü olmanın bilincine de sahip. Bugünün futbolunda bir avantajı da var, savunmacılar formasına dokunursa ceza alırlar. Yıllar önce Maradona'ya nasıl davrandıklarına baksanıza" ifadelerini kullandı.

İKİ İSMİN PERFORMANSI

Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, Napoli ile 33 maçta sahaya çıktı ve 2 gol atma becerisi gösterdi.

Napoli'nin kilit isimlerinden Kvaratskhelia ise 28 maçta 13 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.