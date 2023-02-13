Kim Min Jae asist yaptı, Napoli 3 puanı aldı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

İtalya Serie A'da lider Napoli, son sırada yer alan Cremonese'yi konuk etti.

Mücadele öncesi iki takımda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

Lider, beklenildiği gibi mücadelenin kontrolünü ilk dakikadan beri eline aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE GOLÜNÜ ATTI

Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia, gerçekten büyük oynuyor. Bütün övgüleri hak ediyor.

Sol kanattan içeriye girdi ve yakın köşeye plaseyi yapıp golünü attı.

Diğer taraftan Gürcü oyuncu bugün 22. yaşına girdi. Bu golle ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

GOLDEN SONRA OYUNUN GİDİŞATINI BELİRLEDİ

Napoli, golden sonra topa sahip olarak oyunun gidişatını belirledi.

İlk yarı Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Napoli, ilk yarıdaki gibi ikinci yarıya da pozisyonlarla başladı.

Cremonese, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle 'ben de burdayım' dedi ve oyuna biraz da olsa ağırlığını koydu. Yeni giren oyuncular oyuna hareket kattı.

KIM MIN JAE ASİST-OSIMHEN GOL

Napoli'de Nijeryalı golcü Osimhen'i çok beğenirim. Bu maçta da golünü atmayı başardı ve gol sayısını 17 yaptı.

Her özelliği ile tam bir golcü. Oyun içinde presi, baskısı, hareketliliği ve pozisyon yaratmasıyla iyi bir forvet.

Kim Min Jae'nin asistinde Osimhen, topu ağlara gönderdi.

Min Jae'de iyi oyununu asistle süsledi.

ELJIF ELMAS AYAĞININ TOZUYLA SKOR YAPTI

Napoli, Cromenese karşısında farka koştu. Oyuna 71'de dahil olan Eljif Elmas, 79'da golü atmayı başardı.

NAPOLI FARKI AÇTI

Mücadeleyi 3-0 kazanan Napoli, farkı açtı gidiyor. 59 puanla zirvede tek başına. Altındaki Inter, maç eksiğiyle 43 puanda bulunuyor.

Cremonese ise 8 puanla ligin son sırasında. İşler bu ekip için zora girdi.