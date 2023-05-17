Cannes Film Festivali’ne damga vuran öpücük. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla kırmızı halıda

Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Fransa'nın Cannes şehrinde, Palais des Festivals'de gerçekleştirilen 2023 Cannes Film Festivali açılışında 20 yaşındaki kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte boy gösterdi.

53 yaşındaki Catherine Zeta-Jones, festival açılışına kırmızı bir elbiseyle katılırken, 78 yaşındaki Michael Douglas siyah simokiniyle, kızları Carys ise beyaz, dantel bir elbiseyle kırmızı halıda yürüdü.

Anne-kız, Elie Saab imzalı elbiseleri giymeyi tercih etti. Michael Douglas, festival açılışında Onur Ödülü'nü kazandı.

Hollywood'un ünlü ailesi, festivalin açılış filmi olarak gösterilen Johnny Depp'in "Jeanne du Barry" filmini de birlikte izledi.

Carys, Jones ve Douglas çiftinin en küçük çocuğu. Çiftin ayrıca 22 yaşında Dylan adında bir oğlu var.

Ayrıca Douglas'ın eski eşi Diandra Luker ile evliliğinden dünyaya gelen 44 yaşında Cameron adında bir de oğlu bulunuyor.