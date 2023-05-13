Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanmasının ardından beyazperdeye dönen ABD'li oyuncu Johnny Depp, Fransız moda deviyle rekor bir anlaşmaya imza attı.

Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Heard'ün söylemleri nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

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NTV'de yer alan habere göre; Cannes Film Festivali'nde gösterilecek yeni filmi "Jeanne du Barry" ile üç yıl sonra Hollywood'a geri dönen 59 yaşındaki oyuncu, moda dünyasında önemli bir anlaşmaya imza attı.

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DAVA, MARKA İLE İLİŞKİSİNİ ETKİLEDİ

Uzun süredir Fransız moda devi Dior'un marka yüzü olan Depp'in, marka ile ilişkisi çalkantılı dava süreci nedeniyle zarar görmüştü.
Davayı kazandıktan sonra ekim ayında marka ile yeniden anlaşan oyuncunun, Dior ile rekor bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.

BUGÜNE DEK YAPILAN EN PAHALI ANLAŞMA

Marka ile 2015 yılından beri çalışan Depp, Christian Dior ile 20 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptı.

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Oyuncunun Dior ile anlaşması, bugüne kadar erkek parfümü kampanyası için yapılmış en pahalı anlaşma olma özelliği taşıyor.

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı zorlu süreci geride bırakan Depp, Dior Sauvage'nin yüzü olmaya devam edecek.

Daha önce, İngiliz oyuncu Robert Pattinson, Dior ile 12 milyon dolar, Brad Pitt ile Chanel ise 7 milyon dolar değerinde anlaşma yapmıştı.

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