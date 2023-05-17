Johnny Depp Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, Jeanne du Barry filminin gösterimi düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Johnny Depp Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali başladı.

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Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun Jeanne du Barry filmiyle açılan 76. Cannes Film Festivali'nde Johnny Depp ilgi gördü.

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Eski eşi Amber Heard ile 2022'de girdiği uzun süreli hukuk mücadelesinden bu yana ortalıkta pek görünmeyen aktör, Jeanne Du Barry'nin galasında 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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Depp, kalabalığın Kral 16. Louis rolündeki performansını uzun süre alkışlamasıyla gözyaşlarını tutamadı.

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'BU ANI TÜM EKİBİMLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM'

Filmin yönetmeni ve yıldızı Maiwenn kısa bir süreliğine mikrofonu eline aldığında gözyaşlarına boğuldu ve şöyle konuştu:
"Bu anı sevgilimle, yapımcımla, Le Pacte ile paylaşmak istiyorum. Finanse edilmesi zor bir yapımdı ve bu anı tüm ekibimle paylaşmak istiyorum."

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