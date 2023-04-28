Çapkın kralın gizli gayrimeşru kızı ortaya çıktı

Çapkınlıklarıyla tanınan eski İspanya Kralı Juan Carlos’un yıllardır sır gibi sakladığı Alejandra isimli bir kızı olduğu öne sürüldü.

Çapkın kralın gizli gayrimeşru kızı ortaya çıktı

İspanya'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ülkesinden kaçan eski Kralı Juan Carlos'un gayrimeşru bir çocuğu olduğu iddia edildi.

Çapkınlıklarıyla da tanınan eski İspanya Kralı, hakkındaki iddialar sonucu 2014 yılında tahttan feragat etmiş, yerine oğlu VI. Felipe geçmişti. Eski kral yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2020’de de Abu Dabi’ye kaçmıştı.

Yeni yayınlanan bir kitaba göre Juan Carlos, aristokrat bir sevgilisinden doğan kızını yıllardır sır gibi saklıyor. El Confidencial gazetesi, eski krala en yakın isimlere göre Juan Carlos'un 1970'lerin sonunda doğan Alejandra isimli bir kızı olduğunu yazdı. Kralın gayrimeşru kızının hangi sevgilisinden olduğu ise açıklanmadı.

Evli ve bir çocuk sahibi Alejandra'nın babasının kim olduğunu bilmeden büyüdüğü, gerçeği öğrendiğindeyse Kraliyet'te bir hak iddia etmediği ve durumu sakladığı belirtildi.

Eski Kral'ın da gizli çocuğuna hediyeler gönderdiği ancak asla diğer üç çocuğu gibi davranmadığı ifade edildi. Kitapta, Kral Felipe'nin de babasının gizli kızının varlığından haberdar olduğu belirtildi.

Juan Carlos’un eski sevgilisi olan Danimarkalı iş kadını Corinna Larsen, eski kralı “kraliyet aleminin en büyük baştan çıkarıcısı” diye nitelemişti.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı