Çarkıfelek bitkisi kronik uykusuzluğa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çarkıfelek bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kronik uykusuzluklarda kullanılmasıyla bilinen çarkıfelek bitkisiyle ilgili detaylar...

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler. Uykusuzluk sadece enerji seviyesi ve ruh halini değil, sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de azaltabilir. Sağlıklı bir yetişkinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu kişiden kişiye değişse de uzmanlar gecede yedi ila sekiz saatin yeterli olduğu görüşündendir.

Birçok insan, hayatının bir döneminde günler veya haftalar süren kısa süreli (akut) uykusuzluk yaşayabilir. Böyle durumlar genellikle stres veya travmatik bir olay sonucunda gözlenir. Ancak bazı insanlar bir ay veya daha uzun süren uzun süreli (kronik) uykusuzluk yaşar. Uykusuzluğun kendisi birincil sorun olabilir veya farklı bir tıbbi durum ya da kullanılan ilaçlar nedeniyle oluşabilir.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEDİR?

Çarkıfelekgillerden; çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde doğal şifalardan faydalanmak isteyenlerin kaygı, uykusuzluk ve strese karşı en çok kullandıkları bitkilerdendir. Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Farklı formlarda tüketebileceğiniz çarkıfelek bitkisinin çayını taze demleme olarak kullanmalısınız. Her tüketim için yeni çay demlenmesi önemlidir. Farklı formlardan size uygun yöntemi seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.