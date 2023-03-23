Çarkıfelek bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çarkıfelek bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çarkıfelek bitkisinin yüksek tansiyonu düşürdüğünün altı çizildi.

YÜKSEK TANSİYON (HİPERTANSİYON) NEDİR?

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon denir. Hipertansiyonda büyük ve/ ya da küçük tansiyon normalden fazladır. Yüksek tansiyon bazı kişilerde hiçbir belirtiye yol açmayabilir ve kişinin günlük yaşamını sürdürmesine bir engel teşkil etmeyebilir. Hasta uzun yıllar hipertansiyon sorunu olduğunu bilmeden yaşamına devam edebilir. Hipertansiyon; uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verebileceği hasar nedeniyle 'sessiz katil düşman' olarak da anılmaktadır. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma meydana gelebilir. Yüksek tansiyon organlara giden kan akışını bozarak organ yetmezliklerine neden olabilir. ‘Yüksek tansiyon’, mutlaka uzman kontrolünde takip edilmelidir.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEDİR?

Çarkıfelekgillerden; çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde doğal şifalardan faydalanmak isteyenlerin kaygı, uykusuzluk ve strese karşı en çok kullandıkları bitkilerdendir. Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Farklı formlarda tüketebileceğiniz çarkıfelek bitkisinin çayını taze demleme olarak kullanmalısınız. Her tüketim için yeni çay demlenmesi önemlidir. Farklı formlardan size uygun yöntemi seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇARKIFELEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş toz halinde kolayca bulabileceğiniz bitkinin çayını kolaylıkla demleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir tutam çarkıfelek bitkisini bir fincan sıcak suya bırakın. Fincanın ağzını kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletin. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Çarkıfelek bitki çayını kaynatmadan demleme yapmanız önemlidir. Ayrıca her defasında tüketeceğiniz kadar taze olarak demleyiniz. Çarkıfelek çayını gün içinde 3 fincan tüketebilirsiniz. Uyku problemleri olanların yatmadan 1 saat önce 1 fincan içmeleri yeterli olmaktadır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİNİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bitkinin bilinen yan etkileri yoktur. Fakat tüketimde ölçüyü kaçırmamak gereklidir. Eğer çayını kullanıyorsanız 3 fincanın üzerine çıkmayınız. Tablet ya da kapsül formlarında ise doktor ve eczacınızın tavsiyelerine uyunuz. Antidepresan ilaçları kullanıyorsanız çarkıfelek bitkisini tüketmeyiniz. Ayrıca kronik hastalıkları olanların, hamilelerin doktoruna danışmadan hiç bir bitki çayını kullanmamaları önemlidir.