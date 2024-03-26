500 milyon TL’lik vurgunun detayları ortaya çıktı. Bu ilanlarla binlerce vatandaşı kandırmışlar

Piramit satış sistemi, kiminiz ismini ilk kez duyuyor olabilir ancak binlerce vatandaş bu yöntemle dolandırıldı!

Tam tamına 500 milyon TL!

Geçtiğimiz yıl Alanya’da, Carlingen Global adlı firmaya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirildi!

Bu operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi de tutuklandı!

Tutuklanan şahıs şirketin sahibi Cengiz Acar idi!

Şirketin CEO’su olarak gözüken Emre Hakan Akiz ile beraber Mustafa Mert Acar, Fatma Acar ve Semra Topal (Özarslan) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Mahkeme tutanaklarında 2 bin 500 müşterileri olduğunu söylediler!

2 bin 500 vatandaş!

Firma yöneticilerine kalsa 36-37 kişi şikayetçi ancak 2 bine yakın vatandaşın şikayetçi olduğu ifade ediliyor!

Peki bu isimler bu vatandaşları nasıl kandırmıştı?

Carlingen Global adlı firma müşterilerine piramit satış sistemiyle aylık yüzde 5 kar payı vaat ediyor!

Piramit satış yöntemi, bildiğiniz saadet zinciri yani ponzi!

Siz sisteme birilerini getirdikçe para kazanıyorsunuz kısacası!

Firma kendisini 25 yıllık geçmişiyle global alanda işlem yapan portföy şirketi olarak tanımlıyor!

Vatandaşları kandırmak için kullandıkları birkaç ilana bakalım isterseniz?

Mesela bir ilanda, “Nasip Allah’tan, destek bizden” ifadeleri kullanılıyor!

Bir ilan var ki evlere şenlik;

İlanda aynen şu ifadelere yer veriliyor:

“KREDİ TAKSİTİNİZİN TAMAMINI BİZ ÖDÜYORUZ. Kredi çekeceğiniz tutarın; aylık ödemesini ve vade sayısını bize söyleyin. 12-24-36 ay Örneğin;

100.000 TL kredi çektiniz, bu kredinin 12 aylık vadede aylık ödemesi 9.800 TL.

BU TUTARIN TAMAMINI BİZ ÖDÜYORUZ.

Tek yapmanız gereken kredi çekip ödeme planını bize iletmek. Hem yatırım yapalım hem de borcunuzu ödeyelim. Çekilecek tutar, taksit (vade sayısı), aylık ödeme ve toplam geri ödeme planlaması için beni arayın. YATIRIM DANIŞMANINIZ ZEHRA NUR. Finansal Huzur demek”

Yani bankaya gideceksiniz, kredi çekeceksiniz arkadaşlara vereceksiniz bu parayı, bu arkadaşlar da hem sizin kredi taksitinizi ödeyecek hem de bu parayla yatırım yapıp size kar sağlayacak, üstüne kendileri de kazanacak!

Nasıl bir yatırım şeklidir anlamak mümkün değil!

Buna inanıp para kaptırmayı anlamak ise hiç mi hiç mümkün değil!

Yine bir başka ilana göz atalım!

İlanda diyor ki “CUMA GÜNÜNE ÖZEL SÜPRİZ GELDİ”

20 bin TL yatır, 20 ay aylık 3 bin TL kazan, 50 bin TL yatır, 20 ay 7 bin 500 TL kazan!

Yine bir başka ilan!

Evin yok ise 75 bin TL prim gücüne katıl, NET KAZANCIN 280 BİN TL olsun!

Hele bir ilan var ki,

Panelle beraber fotoğrafını paylaş, 20 kişi 50 dolar, 10 kişi 100 dolar, 3 kişi 250 dolar senin olsun diyor!

29 Ekim’e özel kampanyaları da var!

En önemli yöntemleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlarda güven ulaştırmaya çalışmaları!

Vatandaşlara “devlet onaylıyız, denetleniyoruz” yalanı atıyorlar!

Onelife Medikal şirketi aracılığıyla da medikal ürünler satışıyla kar vaat ediyorlar!

Şirket “ağlarına düşürdüğü” yatırımcılarına resmi ortaklık yapmasak da kar payı ödeyeceğiz diyor!

“Ürünleri tarafınıza göndereceğiz hem ürün alacaksınız hem de kar payı” diyorlar!

5 TL’lik ürünleri 500 TL bedelle gönderip aylık yüzde 5 kar payı alacaksınız diyorlar!

MY NFT adlı şirket aracılığıyla ise Metaverse evreninde hayali arsa satışı yaparak kar edeceklerine ikna ediyorlar vatandaşları!

Güvenilir Gayrimenkul şirketinde ise normalde ev almaya parası yetmeyecek vatandaşları, Jet Fadıl yöntemiyle dolandırıyorlar!

Bir evi birden fazla kişiye sattıkları yetmezmiş gibi tapu vermeyip, kira ödemesi adı altında para ödüyorlar!

Son aşamada ise yine iş Carlingen adlı şirkete dönüyor ve tüm bu yukarıdaki firmalarda parası olan vatandaşlara, “parayı bu firmaya aktardık yüzde 5 kar devam edecek” diyerek 3-4 ay kar payı ödedikten sonra sırra kadem basıyorlar!

Akla hayale gelmeyecek bir dolandırıcılık yöntemi!

Bu işten kar elde edeceğine inanmak ise tuhaf bir insani boşluk!

Ne diyeyim, bu ülkenin saf, temiz kalpli insanları olduğu sürece dolandırıcıları da eksik olmaz!