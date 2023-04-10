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Ancelotti iddialara yanıt verdi: Rüzgar gevezeliği alıp götürür

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:12
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Carlo Ancelotti'den flaş açıklamalar

Ancelotti iddialara yanıt verdi: Rüzgar gevezeliği alıp götürür
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İsmi sıklıkla Brezilya Milli Takımı ve Chelsea ile anılan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid ile olan kontratına sadık kalacağını bir kez daha tekrarladı. İspanyol ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunan İtalyan futbol adamı, Real Madrid’den ayrılmaya niyeti olmadığını ve Florentino Perez istediği sürece görevine devam edeceğini söyledi.

İtalyan basınından Radyo Rai 1’e konuşan Ancelotti kontratına göndermede bulunurken, “Rüzgar gevezeliği alıp götürür. Bütün her şey bundan ibaret. 30 Haziran 2024’e dek süren bir sözleşmem var ve buna saygı duymak istiyorum” dedi. Ancelotti’nin bu açıklamasıyla beraber, Real Madrid tarafından görevine son verilmediği sürece yeni sezonda da takımının başında olacağını ortaya koydu.

 

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