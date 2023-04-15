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Gaziantep'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri ters döndü. Kazada ters dönen otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:10
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Çarpışan iki otomobilden biri ters döndü: 1 yaralı

Gaziantep'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, İslahiye çevre yolu hastane kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Abdurrahman Boz'un kullandığı 31 HG 995 plakalı araç ile Ökkeş Veriralmaz'ın kullandığı 27 AFF 586 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu 31 HG 995 plakalı araç ters dönerken otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Boz yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Fatma Boz'un, kazanın, diğer aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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