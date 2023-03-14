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Çarptığı pikabı biçen TIR tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de tomruk yüklü TIR ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 05:42
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Çarptığı pikabı biçen TIR tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Çarptığı pikabı biçen TIR tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki tomruk yüklü TIR ile H.İ.A.'nın kullandığı pikap çarpıştı. Tarım arazisine devrilen çekicinin dorsesinde yüklü olan tomruklar etrafa saçıldı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler M.K. (39) ve H.İ.A. (32) ile yolculardan Z.T. (27), A.K. (9), E.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.A.'nın da (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşındaki kadının cenazesi, polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı.

Karakeçili-Kaman yolundaki araç trafiğinin akışı ise kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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