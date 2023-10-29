Çarşaflı kadın Atatürk'ün sesini duyunca "kafirler için yaşasın cehennem" diye bağırdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hoparlörlerden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinin yayınlandığı bir meydanda yoldan geçmekte olan bir kadın “Kafirler için yaşasın cehennem” diye bağırarak yürüdü.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Çarşaflı kadın Atatürk'ün sesini duyunca "kafirler için yaşasın cehennem" diye bağırdı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına girmesi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ancak gerek Cumhuriyetin varlığından, gerek kutlamalardan, gerekse Atatürk’ün sesinden rahatsızlık duyan bir takım kişiler de aramızda bulunuyor.

Hal böyle olunca sosyal medyada birbirinden garip görüntüler yayılmaya başladı.

Cumhuriyet kutlamalarında törenlerden rahatsız olan ‘kişiler’ bayraklara ve Atatürk’ün fotoğraf ve büstlerine alçakça hareketler yapmaya devam ediyor.

Yine sosyal medyada yayınlanan bir videoda 29 Ekim kutlamaları için hoparlörlerden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinin yayınladığı esnada dikkat çeken bir ana imza atıldı.

Atatürk’ün sesinden rahatsız olan bir kadın “Kâfirler için yaşasın cehennem” diye bağırarak yürüdü.

O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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