Galatasaray'a 22 milyon TL'lik faiz şoku! CAS borcu belli oldu

Galatasaray yönetiminin başı eski borçlar yüzünden dertte.

Fotospor'un haberine göre hali hazırda FIFA, Galatasaray’ı Torrent’e; 2 milyon 634 bin Euro, Babel’e 1 milyon 199 bin 500 Euro, Feghouli’ye 2 milyon 820 bin 932 Euro, Omar’a da 437 bin Euro ödemeye mahkum etti.

Sarı-kırmızılılar toplamda 7 milyon 100 bin Euro’yu bulan borçları için CAS’a gitti.

Şu anda Galatasaray, CAS’ta devam eden 4 ayrı dava için 4 farklı dosya hazırlama ve 4 farklı süreçle uğraşıyor. Her bir dava için ayrı harç, ayrı hakem seçimi yapmak zorunda. Her biri için ortalama 100 ila 150 bin Euro arasında mahkeme masrafı yazılıyor.

Ayrıca davaların işlediği süreç için yıllık yüzde 5 de faiz işliyor.

4 DAVA İÇİN 500 BİN DOLAR MASRAF

CAS’ta başlatılan dava sürecinin en az 2 yıl süreceği tahmin edildiğinde iki yıl içinde davaların kaybedilmesi durumunda Galatasaray 4 dava için yaklaşık 710 bin Euro sadece faiz ödemesi yapacak. Ayrıca 4 dava için toplamda en az 400 ila 500 bin Dolar'lık bir hukuki masraf da karşısına çıkacak.

Galatasaray’ın şu anda 7 milyon 100 bin Euro olan ödemesi CAS sürecinin bitiminde 8.2 milyon Euro’ya çıkabilir. Bu da kulübe ekstra maliyet anlamı taşıyor.