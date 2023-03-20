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Galatasaray'dan fla� karar

Galatasaray, Alanyaspor-Fenerbah�e ma��n�n ard�ndan hakem a��klamas� yapm��t�. Ard�ndan y�netimden yeni bir karar geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 04:37
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Galatasaray y�netimi sal� g�n�n� i�aret etti

Galatasaray'dan fla� karar
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Galatasaray Kul�b�, Spor Toto S�per Lig'in 26. haftas�nda kendileri lehine verilmeyen ve Fenerbah�e lehine verilen hakem kararlar�n� k�yaslayarak a��klama yapm��t�.

Sar�-k�rm�z�l� kul�b�n sosyal medya hesab�ndan, "Lafta VAR. Ortada YOK" ba�l���yla yap�lan a��klamada, �u g�r��lere yer verilmi�ti:

"Cuma ak�am� Konya'da pozisyonun kahraman� olan rakip oyuncunun bile itiraf etti�i k�rm�z� kart�n verilmemesi, bug�n rakibimizden bir oyuncunun ayn� m�dahalesine k�rm�z� kart ��kmamas�... Milot Rashica'ya yap�lan m�dahaleyi g�rmeyen ve verilmeyen penalt�; Enner Valencia'ya yap�lan m�dahaleye devam karar� veren Mete Kalkavan'a ise VAR m�dahalesiyle �al�nan penalt�� Rakibimizin sosyal medya hesaplar�ndan, ilk olarak devre aras�nda yap�lan pi�kince payla��ma; ard�ndan ma� bitti�inde y�zleri k�zarmadan tehdit diliyle yap�lm�� son payla��ma s�yleyece�imiz tek bir s�z var: Yavuz h�rs�z ev sahibini bast�r�r! Ligi kendileri i�in dizayn etmek isteyenlere cevab�m�z� SAHADA verece�iz!" 

Y�netim kurulu daha sonra yeni bir karar daha ald�.

Galatasaray Kul�b�, 21 Mart Sal� g�n� saat 15.00�te Nef Stadyumu�nda bir bas�n a��klamas�n�n yap�laca��n� duyurdu.

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