Çatı pencereleriyle ilgili ilginç bilgiler. Belediyeden izin mi alınmalı?

Çatı katları sıkça tercih edilen seçeneklerden biridir. Ancak hem avantajları hem de dezavantajları bulunur.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Çatı pencereleriyle ilgili ilginç bilgiler. Belediyeden izin mi alınmalı?

Çatı pencereleri zaman zaman eve kasvetli bir hava verebilir. Alçak tavan ve yüksek tavan olarak da farklılık olur.

Pencereler kesinlikle hava şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Pencere açma yöntemlerine göre de seçenekler vardır. Ortadan menteşeli bir de üstten menteşeli pencereler vardır. İkisinin de avantajları çoktur ama en çok tercih edilen üstten menteşelidir.

Çatı pencereleri tozu içeriye almaz. Pencere çerçevesi ile pencere arasında boşluk oluşturulabilir böylece çatı hava alır.

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Kasvetli havanın yanı sıra üstten güneş alan evler de çoktur.

Standart çatı pencereleri için izin almak gerekmiyor ama yine de belediyeye danışılabilir.

Öte yandan poliüretan, yapı ve inşaat sektöründe en çok tercih edilen malzemelerden biriyken poliüretan kaplamalı çatı pencereleri de sıkça kullanılıyor.

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