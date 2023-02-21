Çay ağacı bitkisi sivilcelere ve mantara iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çay ağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇAY AĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Latince adı Melaleuca alternifolia olan çay ağacı, Hint defnesi ya da tea tree olarak da bilinir. Mersingiller ailesinin bir üyesidir. Boyu yaklaşık 6-7 metreye ulaşabilir. Beyaz veya krem renkli çiçeklere, yumuşak dokulu ve pürüzsüz yapraklara sahip olan bu bitki Queensland, Güney Galler ve Avustralya’ya özgü endemik bir türdür. Bu bitkiyi bizim için özel yapan şey ise yapraklarından elde edilen esansiyel yağıdır.

ÇAY AĞACI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Akne, ayak mantarı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları, iltihaplı cilt hastalıkları için faydalı olduğuna inanılıyor

- Hastalıklara neden olan bazı bakteri ve virüsleri öldürücü özelliğe sahiptir

-Ter kokusunu engelliyor

-Diş çürümelerine ve ağız kokusuna neden olan mikroplarla savaşır

ÇAY AĞACI NE İŞE YARAR VE NERELERDE KULLANILIR? ÇAY AĞACI KULLANIM ALANLARI NEDİR?

Çay ağacı içerdiği faydalı uçucu yağ içeriği bakımından kozmetik ve ilaç sektöründe önemli bir kullanım alanına sahiptir.

Sahip olduğu tedavi edici özellikleri bakımından büyük bir önem taşıyan bitkiler arasında yerini almaktadır.

