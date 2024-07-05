Çay fiyatlarına dev zam. Çaykur'dan Cuma zammı

Ekonomideki sıkıntıları çözmek için vergi üstüne vergi alan hükümet, zam üstüne zam yapan şirketleri de beraberinde getiriyor. Zam furyasının son dalgası çaya vurdu.

Algola Haber'in haberine göre, Çaykur çay fiyatlarına tek seferde yüzde 22 oranında zam yaptı. Zamlı yeni liste çay toptancılarına verildi.

ÇAY ALIM FİYATI İSYAN ETTİRMİŞTİ

Hükümetin her sene açıkladığı çay alım fiyatları çay üreticileri tarafından her sene merakla bekleniyor. Tek geçim kaynakları çay üretimi olan vatandaşlar bu sene açıklanan çay alım fiyatına tepki gösterdi.

17 liralık alım fiyatına devletin katkı payı olan 2 liranın da hemen verilmemesi tepkilere yol açtı.

Öyle ki Rize’de CHP’nin düzenlediği tematik çay mitingine katılım hayli yüksek olmuş ve yaş çay meydanlarda tabut ile gezdirilmişti.