Çay fiyatlarına dev zam. Çaykur'dan Cuma zammı

Düzenleme: Kaynak: Algola Haber
Çay fiyatlarına dev zam. Çaykur'dan Cuma zammı

Çaykur, çay fiyatlarında yüzde 22 oranında bir zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptancılara gönderildi.

Ekonomideki sıkıntıları çözmek için vergi üstüne vergi alan hükümet, zam üstüne zam yapan şirketleri de beraberinde getiriyor. Zam furyasının son dalgası çaya vurdu.

Algola Haber'in haberine göre, Çaykur çay fiyatlarına tek seferde yüzde 22 oranında zam yaptı. Zamlı yeni liste çay toptancılarına verildi.

ÇAY ALIM FİYATI İSYAN ETTİRMİŞTİ

Hükümetin her sene açıkladığı çay alım fiyatları çay üreticileri tarafından her sene merakla bekleniyor. Tek geçim kaynakları çay üretimi olan vatandaşlar bu sene açıklanan çay alım fiyatına tepki gösterdi.

17 liralık alım fiyatına devletin katkı payı olan 2 liranın da hemen verilmemesi tepkilere yol açtı.

Öyle ki Rize’de CHP’nin düzenlediği tematik çay mitingine katılım hayli yüksek olmuş ve yaş çay meydanlarda tabut ile gezdirilmişti.

İlgili Haberler
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor
Asgari ücretlilere verilmeyen zam milletvekillerine ve bakanlara yapıldı. İşte alacakları zam
Sofraların demirbaş lezzetine rekor zam!
Enflasyon gibi zammı da kabus oldu. 1 milyon emekli zam alamayacak, 2.7 milyon emekli ise düşük zam alacak
Son Haberler
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı Ekonomi
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar Gündem
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar
Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı Gündem
Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki Spor
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki
Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi Ekonomi
Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar Ekonomi
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı