Asgari ücretlilere verilmeyen zam milletvekillerine ve bakanlara yapıldı. İşte alacakları zam

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını Çarşamba günü açıkladı.

Açıklanan verilerde haziranda aylık enflasyon yüzde 1.64 olarak açıklandı.

Açıklanan enflasyon rakamları ile beraber emekli ve memurların 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaş zamları belli oldu.

SSK ve Bağkur emeklilerinde kök maaşı 8 bin lira ve altında olanları 'sıfır zam' tehlikesiyle karşı karşıya kalırken asgari ücretli için de ara zamda kapıları tamamen kapandı.

Alım gücünün her geçen gün yok olduğu Türkiye’de, asgari ücretliler yaşam mücadelesi veriyor. Asgari ücretliler yaşam mücadelesi verirken, bakanlar ve milletvekillerini ise temmuzda yaklaşık 28 bin lira zam bekliyor.

Asgari ücretliler zam hayali kurarken, Bakan Işıkhan kapıları kapattı milyonlarca çalışanı enflasyonla baş başa bıraktı.

Bakan maaşlarına son bir senede yapılan zam tutarı 76 bin lirayı gördü. Bir bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına yükseltildi.

47 BİN LİRA ZAM

Hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin TL zamla beraber 241 bin TL’den 288 bin TL’ye kadar çıktı. Bakanların maaşı temmuz zam oranlarıyla beraber 17 asgari ücrete çıkarılmış oldu.

Milletvekilleri ise maaşlarına 27 bin 398 TL zam bekliyor.