At gözü otu karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarını tedavi eden at gözü otu dikkatlerden kaçmadı.

KARACİĞER HASTALIKLARI NEDİR?

Vücutta birçok görevi bulunan karaciğerin hasar görmesi durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Ancak, bu hastalıkların belirtileri ilk aşamada kendini göstermez. Siroz, karaciğer yağlanması, hepatit ve karaciğer kanseri gibi yaygın olarak görülen karaciğer hastalıklarının aşısı olabileceği gibi farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.

KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

-Sarılık

-Karın ağrısı ve şişliği

-Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem

-Kaşıntı

-Koyu renkte idrar

-Soluk renkte dışkı

-İshal ve hazımsızlık

-Dışkıda kan

-Kronik yorgunluk

-Mide bulantısı

-Kusma

-Ateş

-İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı

-Çürük ve morarma

-Uyku bozuklukları

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

At gözü Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam at gözü otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.