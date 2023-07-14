Çaykur Rizespor acil on numara arıyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Futbol menajerleri, haliyle radarlarını Yeşil Mavililer’e çevirirken, Karadeniz temsilcisine bir tane 10 numara oyuncu verebilmek için yarışa başladılar ama tabi ki son kararı, İlhan Palut verecek.

Erzurum’da, bu sabah yaptığı tek idmanla kampın ilk etabını sonlandıran Ç.Rizespor’un teknik patronu İlhan Palut, verilen 3 günlük izin arasında iyi bir maestro arayışına girecek. Hücum hattını destekleyip, orta sahayı ve tüm takımı yönlendirebilecek lider bir oyuncu istediğini yönetime sunan Palut’un, şu isimler üzerinde olduğu ileri sürüldü.

Adana Demirspor’dan 31 yaşındaki tecrübeli bir aday Emre Akbaba ya da Gaziantep FK’nın yabancı oyuncularından 33 yaşındaki Romen oyuncu Alexandru Maxim’i işaret eden Palut, bu iki isimden birini takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Palut, oyun düşüncesinde; en önemli mevki ve görev olarak gördüğü yeri, iyi bir isimle kampın 2’nci etabı başlamadan garantilemek istiyor.

Trabzonspor’un ayrılmalarına sıcak baktığı Djaniny ve Bardhi’nin de, komşu takımının gündemine geldikleri ifade edilirken, bu oyuncuların B planı için şimdilik askıda tutuldukları ileri sürüldü.

Yeşil Mavililer’in, 11 oyuncusuyla yollarını ayırmasının ardından, sezon başı kampının ilk etabını bugün tamamlamasına rağmen, transferde oldukça sessiz ve hareketsiz gidiyor.

Bu arada, yeniden birkaç oyuncuyla daha yollarını ayırması beklenen Palut, listesindeki birçok oyuncu konusunda da acele etmesi gerekiyor. Ç.Rizespor’un, Galatasaray’dan Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç. Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Serdar Dursun. Konyaspor’dan Guilerme ve Adil Demirbağ. Trabzonspor’dan Denswil ve Koita gibi isimleri de gündeminde tuttuğu iddia edildi.

3 günlük iznin arasında, transfer için yoğun mesai yapması beklenen Ç.Rizespor’un teknik heyet ve yöneticileri; kampın 2’nci etabı başlayana kadar yeni isim ya da isimleri kadroya katmaya çalışacaklar.

Öte yandan, Çaykur Rizespor 2’nci hazırlık maçında da yine mağlup olurken, kamp yerindeki hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor’ 3-1 yenildi.

Diğer yandan, Yeşil Mavililer’in forvet oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş’un, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe A.Ş ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Bu arada Karadeniz ekibinde, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynayacağı tüm karşılaşmalar için kombine biletlerin satışa çıktığı belirtildi. Yeşil Mavililer, 2’nci etap kampı hazırlıklarına yine Erzurum’da, 17 Temmuz pazartesi günü start verecekler.