Çaykur Rizespor 90+5'te yakalandı

Ev sahibi takım hızlı başladığı maçın 30. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'la öne geçti.

Maçı uzun süre önde götüren Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında rakibine yakalandı.

Pendikspor, 90+5'te Berkay Sülüngöz'le beraberliği sağladı ve maç 1-1 tamamlandı.

Pendikspor'da Hasan Kılıç, Erdem Özgenç ve Regattin sarı kart gördü.

Çaykur Rizespor'da ise maçın bitiminde hakeme itiraz eden Koray Altınay için sarı kart çıktı.