Çaykur Rizespor 90+5'te yakalandı

Ev sahibi takım hızlı başladığı maçın 30. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'la öne geçti.
Maçı uzun süre önde götüren Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında rakibine yakalandı.
Pendikspor, 90+5'te Berkay Sülüngöz'le beraberliği sağladı ve maç 1-1 tamamlandı.
Pendikspor'da Hasan Kılıç, Erdem Özgenç ve Regattin sarı kart gördü.
Çaykur Rizespor'da ise maçın bitiminde hakeme itiraz eden Koray Altınay için sarı kart çıktı.
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