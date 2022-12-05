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Çaykur Rizespor 90+5'te yakalandı

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:33
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Çaykur Rizespor beraberliği 90+5'te aldı

Çaykur Rizespor 90+5'te yakalandı
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Ev sahibi takım hızlı başladığı maçın 30. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'la öne geçti.

Maçı uzun süre önde götüren Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında rakibine yakalandı. 

Pendikspor, 90+5'te Berkay Sülüngöz'le beraberliği sağladı ve maç 1-1 tamamlandı.

Pendikspor'da Hasan Kılıç, Erdem Özgenç ve Regattin sarı kart gördü. 

Çaykur Rizespor'da ise maçın bitiminde hakeme itiraz eden Koray Altınay için sarı kart çıktı.

 

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