10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Üzerine kale direği devrilen Rizeli minik futbolcu hayatını kaybetti

Üzerine kale direği devrilen Rizeli minik futbolcu hayatını kaybetti

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 12:35
Takip Et

Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'den acı haber

Üzerine kale direği devrilen Rizeli minik futbolcu hayatını kaybetti
+
Aa
-

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
4
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
5
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
6
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿FETÖ emniyet mahrem soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿İstanbul'da kumar operasyonu 92 gözaltı
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Pendik Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
﻿Çocukların sesine kızdı, komşusuna kurşun yağdırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.