Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

KAYNAK: AA
Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, minyatür kale maç ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Club Brugge mücadelesi için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Belçika'nın Brugge kentine gidecek.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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