Çebi'den duygusal veda: Hakkınızı helal edin

3 Aralık'ta yapılacak genel kurulda başkanlığı devretmeye hazırlanan Ahmet Nur Çebi veda turunda.

KAYNAK: AA
Çebi'den duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulun ardından görevinden ayrılacak başkan Ahmet Nur Çebi, kadın ve erkek basketbol takımlarıyla BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde, altyapı ve kadın futbol takımlarıyla JK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde, kulüp çalışanlarıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

Ahmet Nur Çebi, veda töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ben Beşiktaş'a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş'a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş'a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim."

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