Hasan Arat'ın yalan haber yazmakla suçladığı Orhan Yıldırım meydan okudu: Yalansa mesleği bırakıyorum. Doğruysa adaylıktan çekil

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat ile duayen gazeteci Orhan Yıldırım arasında sert tartışma...

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'ın yalan haber yazmakla suçladığı Orhan Yıldırım meydan okudu: Yalansa mesleği bırakıyorum. Doğruysa adaylıktan çekil

Gazeteci yazar Orhan Yıldırım; Fanatik gazetesindeki köşesinde, Hasan Arat'ın, Hüseyin Yücel'i 2. Başkan olarak açıklaması üzerine bir yazı kaleme almıştı.

Yücel’in; "Her yıl 2 milyon Euro akademi için ödeyeceğim, Akatlar Spor Salonu’nun yapımını üstleneceğim" açıklaması üzerine Orhan Yıldırım üyelerin; "Yücel önce kulübe olan borcunu ödesin" dediğini aktarmış şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beşiktaş Çilekli Tesisleri var. Burası Beşiktaş Belediyesi tarafından kulübe tahsis edilmiş durumda. Aylık 500 bin liraya yakın, kira ödeniyordu. Fikret Orman yönetimindeki Yücel, buradaki okulu kiralıyor. Aylık kira bedeli 1.5 milyon lira civarı. İlk iki sene gecikmeli de olsa kirasını ödüyor. Sonra bıçak gibi kesiyor. Mazeret olarak da buranın İBB’ye geçmesini gösteriyor. 6 yıldır tek kuruş kira ödemeden, okullarından milyarlar kazanıyor. Kulübün sırtından yani! İBB Meclisi, yeri Beşiktaş’a tahsis ediyor. Spor ve turizm alanı olarak yapılan imar değişikliği sonrası Beşiktaş; 12.5 milyon lira biriken kirayı bu kez İBB’ye yatırıyor. Yücel tüm ihtarlara rağmen ödeme yapmıyor. Hukuk bölümü icra takibi başlatıyor. İşte asıl tuhaf olan burası. Takip mevcut yönetim tarafından durduruluyor. Enteresan! İşte Orman döneminde asbaşkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yücel, onca kira borcuna rağmen Arat’ın ekibinde; 2. Başkan olarak ödüllendiriliyor. Bir anlamda gölge başkan oluyor. Başkan vekili..."

Hasan Arat TRT'de katıldığı programda Orhan Yıldırım'a tepki gösterdi. Arat, "Yazdığı haber yalan. Başkan olursam kulübün kapısından giremez" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine de Orhan Yıldırım, "Yalansa işi bırakıyorum, değilse adaylıktan çekil!" diye meydan okudu ve "Kulüp kayıtlarına bakalım. Ya da makbuzları göstersin. Hasan Arat haberin yalan olduğunu ispatlasın mesleği bırakıyorum" dedi.

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