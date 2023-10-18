Çekirdeği ilaç oluyor meyvesi şifa dağıtıyor. Evliya Çelebi'nin kitabında adı geçiyordu

AA'nın haberine göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nden beslenen ayvanın hasadı başladı.

Yurt içi ve yurt dışına satılan Osmaneli ayvası, belediye tarafından Beşevler köyünde kurulan tesiste Türk Patent ve Marka Kurumundan tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez, ayva tatlısı gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, 2 ay süren hasat döneminde günde yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

İlçenin tamamında üretilen ayvanın iri ve ağır bir çeşit olduğunu belirten Ünver, "Bizim ayvamız, armut gibi elma gibi suludur, yerken boğazda takılma olmaz. Hava ve toprak yapısından dolayı lezzetli bir aroması var. Ayvamızın geçmişi Osmanlı Devleti'ne dayanıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde dahi yeri var, şifalı olduğu yazılıyor." dedi.

1500 KİŞİ TEK TEK TOPLUYOR

Ünver, bilinçli tarım yaptıklarını, bundan dolayı ağaçların bakımına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Üreticinin, alın terinin karşılığını almak için çalıştığını vurgulayan Ünver, "İstihdam sağlıyoruz, birçok insanımıza ekmek kapısı oluyor. Osmaneli'nde günlük 1200-1500 kişi ayva hasadı yapıyor. Ekonomiye böyle bir katkımız da var. Ayvanın çekirdeği sağlık sektöründe de kullanılıyor. Reçel veya pekmez yaparken ayvanın çekirdeklerinden atarsanız, çok güzel lezzet verir. Yani hem sağlık sektöründe hem de kozmetik ürünlerde kullanılıyor." diye konuştu.

Bu sezon 10 bin ton dolayında rekolte beklediklerini anlatan Ünver, ayvanın çoğunlukla iç piyasada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente, yurt dışında ise Rusya ve Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

Erkan Kaya da 14 yıldır ayva üretimi yaptığını ve bu sezon rekolteden memnun olduklarını bildirdi.

RUSYA, ALMANYA VE İNGİLTERE'DE KAPIŞILIYOR

Kaya, 50 dönümlük bahçesindeki ağaçların budamasını ve diğer işlemleri özenle yerine getirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecan ve umutla hasada başladık. Hasadımızda ürünleri 'orta boy' ve 'dev boy' olarak ayırdıktan sonra buzhaneye kaldırıyoruz. Burada 1-2 ay bekletip satışa sunuyoruz. Bahçemizden 70-80 ton rekolte bekliyoruz. İç piyasanın yanında Rusya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Ayvamızın sulu ve lezzetli bir aroması olmasından dolayı yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor."

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

1- Sıcak tutar:

Kan akışını ve metabolizmayı hızlandıran ayva, kış aylarında sıcak tutar.

2- C vitamini deposudur:

Ayvada diğer kış meyvelerine oranla daha fazla C vitamini bulunmaktadır. Kış mevsiminde diğer meyveler ile birlikte bol bol tüketilmelidir.

3- Tokluk hissi verir:

Ayva tokluk hissi verdiği için öğün aralarında tüketilebilir. Kilo kontrolü sağlayan bu meyve hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

4- Aritmiyi ve çarpıntıyı önler:

Son yıllarda daha fazla tüketilen ayva kalp dostudur.

5- Ağız yaralarını giderir:

Yapılan son araştırmalarda ayvanın hem ağız yaralarını hem de ağız kokusunu giderdiği ortaya çıktı.

6- Mide dostudur:

Ayva, mide yanması, gastrit ve ülsere iyi gelir.

7- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir:

Diğer kış meyveleri gibi ayva da bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

8- İyileşme sürecini hızlandırır:

Doktorlar grip ve nezle iken bol bol ayva tüketilmesini öneriyor.

9- Zihin açar:

Odaklanma güçlüğü çeken kişiler ayva tüketerek bu sorunlarından kurtulabilir.

10- Regl sancısını azaltır:

Regl ağrılarını dindiren ayva doğal bir ağrı kesicidir.

11- Kilo vermeye katkı sağlar:

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyve, yani kan şekerinizi çok hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla diyabetiniz varsa veya diyet yapıyorsanız ayvayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayva ayrıca öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Diyette tatlı alternatifi arıyorsanız ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmelisiniz. Ayvanın porsiyonu, yaklaşık büyük boy bir ayvanın yarısı kadardır.

12- Saçların uzamasına yardımcı olur:

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor.