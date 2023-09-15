Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

KAYNAK: DHA
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de saat 23:30 sıralarımda Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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