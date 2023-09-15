Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de saat 23:30 sıralarımda Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Çekmeköy'de saat 23:30 sıralarımda Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.