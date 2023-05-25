Çekya İsveç'ten 2,7 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı satın alacak

Çekya hükümeti, Savunma Bakanlığının İsveç’ten 2,7 milyar dolar tutarındaki 246 adet CV90 zırhlı muharebe aracı satın alımı talebini onayladı.

Çekya İsveç'ten 2,7 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı satın alacak

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, yaptığı açıklamada, İsveçli BAE Systems Hägglunds AB şirketi tarafından üretilen 246 adet CV 90 zırhlı muharebe aracı satın alma anlaşmasının 2,7 milyar dolar değerinde olduğunu ve hükümet tarafından onaylandığını belirtti.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, İsveç tarafıyla ilk teslimatın 2026’da yapılması, geri kalanının ise 2030’da tamamlanması üzerine karşılıklı imzaların atıldığı aktarıldı.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ise yaptığı açıklamada, "CV 90 zırhlı muharebe aracının Çekya için doğru seçim olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Çekya yetkilileri ayrıca, Alman yapımı Leopard-2 A8 tankı satın almak için de Alman hükümetiyle görüşmeler yapacaklarını duyurdu.

Çekya ordusu, Sovyet dönemi T-72 tanklarının modernize edilmiş versiyonlarını kullanıyor ve Ukrayna'ya onlarca T-72 tankı verdikten sonra Almanya'dan 14 Leopard-2 A4 tankı almak üzere anlaşma imzalamıştı.

Çekler ayrıca, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak için de ABD ile görüşmelerini sürdürüyor fakat iki devlet arasında henüz bir anlaşma yapılmadı.

BAE Systems Hägglunds AB’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre CV 90, başta İsveç olmak üzere Norveç, İsviçre, Hollanda, Finlandiya, Estonya ve Danimarka tarafından kullanılıyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı: Paylaşımları durdurun Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı: Paylaşımları durdurun
Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı Yaşam
Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı
Esenler’de korkunç cinayet: Yangın çıkan dairede domuz bağı ile bağlanmış ceset bulundu Güncel
Esenler’de korkunç cinayet: Yangın çıkan dairede domuz bağı ile bağlanmış ceset bulundu
Malatya’da korkutan deprem Yaşam
Malatya’da korkutan deprem
İçişleri Bakanı Soylu: Biz HÜDA-PAR’ı diğer tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık? Güncel
İçişleri Bakanı Soylu: Biz HÜDA-PAR’ı diğer tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık?
Inter İtalya Kupası şampiyonu Spor
Inter İtalya Kupası şampiyonu