Çekya’da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Çekya, başkent Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla üzüntüye boğuldu. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere silahıyla ateş etmesi sonucu yaşanan 14 kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yas günü ilan edilmesine karar verildi.

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel katıldığı özel kabine toplantısının ardından 23 Aralık'ın yas günü ilan edildiğini, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi.

Pavel, “Bu kadar çok gencin gereksiz yere kaybedilmesi karşısında duyduğum öfkenin yanı sıra büyük üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Çekya tarihinin bu en trajik olayında mağdurların tüm yakınlarına ve herkese en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 14, YARALI SAYISI 25 OLARAK AÇIKLANDI

Prag Emniyet Müdürü Martin Vondrasek yaptığı son açıklamada saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaralılardan birinin Hollanda vatandaşı olduğunu duyurdu.

KORKUNÇ SALDIRININ DETAYLARI

Diğer yandan, polis, dün sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle aranmaya başlanan üniversite öğrencisi David Kozak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşmış, ilk önce babasını öldürdüğünü sonra üniversiteye gideceğini tespit etmişti. Kozak’ın derse katılacağı fakülte binasını önlem olarak boşaltan polis, Kozak’ın başka bir binaya girerek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini, daha sonra ölü olarak ele geçirildiğini belirtmişti.