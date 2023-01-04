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Çekya’da kuş gribi alarmı

Çekya’nın başkenti Prag yakınlarındaki Plzen kentinde “kuş gribi” tespiti üzerine aynı tavuk çiftliğindeki 742 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:27
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Çekya’da kuş gribi alarmı: Binlerce tavuk itlaf edilecek

Çekya’da kuş gribi alarmı
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Çekya'da kuş gribi tespiti üzerine aynı çiftlikteki 742 bin tavuk itlaf edilecek.

Çek Haber Ajansı’nın haberine göre, başkente 90 kilometre uzaklıktaki Plzen kentindeki büyük bir tavuk çiftliğinde cuma günü kuş gribi tespit edildi. Haberde, uzmanların kuş gribini durdurmak için çiftliğin birinci bölümünde bulunan 120 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verdiği, daha sonra diğer kümeslerde yapılan testlerde bu sayının 220 bine çıktığı kaydedildi.

Yetkililerin, gribin çiftlikte hızla yayılması nedeniyle soruna köklü bir çözüm bulmak ve kuş gribi salgınını durdurmak amacıyla söz konusu çiftlikte yumurta üretimi için kullanılan 742 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildiği belirtildi.

Haberde, itlaf edilecek tavukların ülkedeki tavuk oranının yüzde 5’ne tekabül ettiğine dikkat çekildi.

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