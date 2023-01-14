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Çekya’da yeni cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecek

Çekya’da iki gün boyunca süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 35,40’ını alarak seçimi önde tamamlarken, Babis ise yüzde 35 oy oranına ulaşarak ikinci oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:36
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Çekya’da yeni cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecek

Çekya’da yeni cumhurbaşkanı ikinci turda seçilecek
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Çekya’nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün başlayan ve bugün yerel saatle 14.00’e kadar süren seçimde 8 aday yarıştı.

Sandıkların tamamının açıldığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Pavel oyların yüzde 35,40’ını alarak birinci oldu.

Seçimlerin en çok konuşulan ismi eski Başbakan ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ise yüzde 35 oy oranıyla ikinci geldi.

İki adayın başa baş yarıştığı seçimde, bir başka iddialı isim eski Rektör Danuse Nerudova ise oyların yaklaşık yüzde 14’ünü alabildi.

Bu sonuçlara göre, adaylardan hiçbirinin yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

27-28 Ocak’ta yapılacak ikinci tur seçimde, Pavel ve Babis yarışacak.

Seçimi önde tamamlayan Pavel, yarışı kaybeden 3 adayın kendisini destekleyeceğini açıkladığı için bu isimlere teşekkür etti.

Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 68 oldu.(AA)

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