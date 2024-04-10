Celal Hanalp PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Celal Hanalp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Erzurumlu futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Erzurumspor FK'nin 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Celal Hanalp, iki gün önce oynan ve Göztepe AŞ'nin 3 - 0 galip geldiği maçın 57. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Hanalp hakkında “Kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi. Erzurumsporlu oyuncunun alacağı ceza en az 2 maç olacak.

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