Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Ligde Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Üst üste ikinci kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.

Yönetim takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.

OLIVEIRA AYRILACAK

Geçen sezon gösterdiği performans ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Sergio Oliveira ile yola devam edilmeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve kısa süreli kadro dışı kalan futbolcu, daha sonrasında özür dilemiş ve affedilmişti.

Ancak Portekizli futbolcu kadroda kendisine yer bulamadı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-kırmızılı takım ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

Aralık ayında göğsünden sakatlanan Oliveira, yaklaşık 3 ay forma giyememişti.

Portekizli orta saha, bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.