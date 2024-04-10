TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yi devirdi. Seriyi eşitledi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yi devirdi. Seriyi eşitledi
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ikinci maçında TOFAŞ, evinde Lenovo Tenerife’ye karşı 90-81’lik bir galibiyet elde etti.

Seriyi 1-1’e getiren Bursa ekibi, dörtlü finale yükselmek için 17 Nisan’da İspanya’da yapılacak olan üçüncü ve son maçta sahaya çıkacak.

Bu eşleşmede iki galibiyeti alan takım, Dörtlü Final’e adını yazdıracak.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum

Lenovo Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5

1. Periyot: 21-26

Devre: 43-38

3. Periyot: 68-63

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