Sivasspor'da Trabzonspor maçı öncesi kırmızı alarm

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Sağlık kontrolleri sonucunda Turgunboev’in sağ kasığında ikinci derece yırtık olduğu saptandı.

Kaleci Ali Şaşal Vural’ın dünkü antrenman sırasında sol el bileğine aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu tespit edildi.

Sol kasık tendonunda daha önceden tam yırtık meydana gelen orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın tedavisinin sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğü açıklandı.