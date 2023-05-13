Celal Şengör oyunu kime vereceğini açıkladı. Hakkında ortaya atılan iddialara çok sinirlendi

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında ortaya atılan iddialara cevap vererek oyunu kime vereceğini açıkladı.

Celal Şengör oyunu kime vereceğini açıkladı. Hakkında ortaya atılan iddialara çok sinirlendi

Editör: Naim ARIOĞLU

Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Celal Şengör’e ait olduğu iddia edilen “4 adayın eğitimlerini inceledim, gözlerime inanamadım. Yahu bir tane aday var, adam doktora mezunu. Strateji, ekonomi, iktisat... Ne ararsan var. Deprem üzerine yaptığı çalışması var muazzam, hayran kaldım. 5 dil biliyormuş. Oğan Türkiye için bir şans” sözleri son günlerde sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Şengör’e ait olduğu iddia edilen sözlerin ardından Şengör'ün Sinan Oğan'a oy vereceği iddia edilmişti.

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Gazeteci Fatih Altaylı'ya mesaj gönderen Şengör, oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı.

Altaylı, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. 'Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal Bey'e' diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya yollayayım mı diye sormuştu."

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Altaylı bu paylaşımının ardından Şengör’ün videolu mesajını paylaştı. Şengör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim” dedi.

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