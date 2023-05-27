Celal Şengör Meral Akşener'e sarılıp ağladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması’nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun katıldığı Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı.

Meral Akşener, Rumeli Türklerinin yaşadığı acıları anlatan bir konuşma yaptı.

Rumeli Türkü olan Celal Şengör'ün bu konuşmadan sonra duygulanarak Akşener'e sarılıp ağladığı görüldü.

AKŞENER: BALKAN TÜRKLERİ MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİDİR

Buluşmada ilk olarak sahneye Ekrem İmamoğlu ardından Meral Akşener en son da Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının Suriyeli sığınmacıları savunmak için Balkan Türkleri hakkındaki sözlerini hatırlattı. Akşener de İmamoğlu’nun konuşmasına atıf yaparak Balkan kökenli biri olarak bu ülkede misafir değil ev sahibi olduklarını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu da, gericilerin ve yobazların Atatürk’e ettiği hakaretlere tepki gösterdi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Öncelikle İlber hocam, kutup yıldızımız, karşımızda olunca birazcık bir kaç kelam etmek istiyorum. Yanlışım olursa sakın düzeltmeyin.

Muhacir balkan, mübadil isimleriyle anıldık. Ama büyük çoğunluğumuz, yörük Türklerdir. Dolayısıyla Anadolu’nun sahipleri olarak Rumeli’yi Türkleştirmek için gönderildik. Dolayısıyla misafir değil ev sahibiyiz.

Anamın ailesi Avşar, babamın ailesi Savcılı Türkmeni. Gittiler Yunanistan’a gittiler Bulgaristan’a isimleri oldu Tanrı Dağı Türkmenleri.

Şimdi bir yanlış yapılıyor. Misafir muamelesi. 21 yıldır artarak giden bir muamele.

Tekrar söylüyorum Rumeli ve Balkanları devletimiz tarafından Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmek için gönderildik. Fethedenlerin evlatları hoş geldiniz.

Burada olanların büyük çoğunluğu budur.

Ve Balkanları her bir köşesinde en fazla eziyet gören ama of demeyen, şikayet etmeyen çektiği bütün acıları sineye çeken, sonra mecburen gönderilen orayı Türkleştir diyenler, büyük eziyetler büyük kırımlar yaşadıktan sonra, Osmanlı çekilir Türkiye’ye dön denir.

Rumeli’nin büyük ailelerinden birçoğu burada. Bilir misiniz, ailesi borç vermiştir almamıştır. Malını mülkünü bırakmıştır konuşmamıştır. Adam başı sekizer dönüm verilmiştir sağ ol denmiştir.

Ama özel bir durumumuz vardır. Kadınlar çok güçlüdür ve hafızadır. Asla hiçbir şeyi unutmazlar. İyiliği de kötülüğü de.

Çünkü 3 tane iç göçü kadınlar yapmıştır. Erkekler askerlerdir.

Hepimizin ailesinde bir şehit mevcuttur. Küçücük çocukları ile göç ettirilmiştir. Ayak çıplak başı kabak.

Biz bundan mahrum kaldık, bir aile düşünün baba yok başta. Yaşlı dede anneanne var. Kucakta küçük bir çocuk elde bir çocuk yürüyorsunuz. Ayaklarınız ağırlaşıyor. Buradan çekiyor, sırtınız ağırlaştırıyor.

Bir çocuğunuzu feda edeceksiniz. Yazıklar olsun bunları anlatmadık. Onun için Suriyeliler ile bir tutuluyoruz.

Böyle bir şey olamaz. Ve bir çocuğunuzu annesiniz, Faik Öztrak ailende vardır, bir çocuğunuzu gönüllü bırakıyorsunuz ikisini kurtarmak için.

O yüzden anavatanımıza döndüğümüzde şikayet etmeden şikayet etmez çalışır.

Erkeğimizden, uyuşturucu baronu çıkmaz. En önemli özelliğimiz bizim mezarlığımızda sadece dedelerimizin mezarı vardır.

Halbuki 7 göbek dedelerimizi biliyoruz, ama bırakıp gelmişiz.

Lütfü Türkan hatırlıyor musun? Amerika’dan bir şerefsiz bizim için neler yazmıştı. O gün yeteri kadar sesimizi duyuramadığımız için bunlar büyüdü büyüdü, Atatürk’ümüze onun annesine, ailesine kadar iftiraya kadar gitti.

Elbette yuh, ama yuh çözmüyor.

Bu coğrafyanın Anadolu’nun ta Orta Asya’dan gelenlerin çocuklarıyız. Oğuz boyuyuz.

Kadınlarımıza yapılan biliyorsunuz değil mi? Kadınların rahimlere kedi köpek cenini koydular. Müslüman ve Türk olduğu için. Anlatmadık, utandık. Şikayet etmedik.

Mavi gözlü bozkurtumuza yapılan her türlü hakaret gittikçe arttı. En son Rumeli Türklerinin tamamı Suriyeliler ile bir tutuldu.

Şimdi bir karar vereceksiniz, bu kadar bizi küçümseyen devamlı Türklüğümüzü sorgulayan bu nobran abes, tarih bilmez, bu edebiyat bilmez, mantık bilmez zihniyeti bu pazar günü helal oylarınızla devireceksiniz.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz.

Hasan Tahsin Argun’un yeğeni ben Meral Akşener… Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile FETÖ ile Hizbullah ile masaya oturmaz kefilim.