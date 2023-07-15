Celal Şengör tarih vererek açıkladı: Karadeniz patlayacak

Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık’ın yaptığı Youtube kanalı Kafa TV’nin konuğu olan akademisyen ve jeolog Celal Şengör Karadeniz'e dikkat diyerek "sonunda patlayacak" açıklaması yaptı. Celal Şengör'ün dikkat çeken açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girince vatandaşlar “Karadeniz patlar mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı.

Celal Şengör konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak.”

Candaş Tolga Işık’ın “Bunu kimse bilmiyor mu hocam?” sorusuna “Herkes biliyor. Yani biliyor tabi yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir” yanıtını veren Celal Şengör, “Oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil mi?” sorusuna ise “Kardeşim İstanbul orda şaka mı ediyorsun? İstanbul orda ya. Varna orda. Odessa orda. Sohum'i orda” karşılığını verdi.

Ne zaman patlayacak sorusuna, “Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor.” diyen Şengör, “Ne zaman patlar bu Karadeniz sorusuna, "Onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir.” yanıtını verdi.