Cem Karaca'nın filminden ilk fragman yayınlandı. İsmail Hacıoğlu’nun performasına övgü yağdı

Türk rock müziğinin efsane ismi merhum sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatacak olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı.

26 Ocak'ta vizyona girecek filmin yapımcılığını Aytaç Ağdağ yaparken yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturdu.

Cem Karaca rolünü ise İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Filmde ayrıca Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi isimler de rol aldı.

Filmde, Cem Karaca'nın aile hayatı, eğitim hayatı, müzik serüveni ve yurtdışı hayatını konu ediliyor.

ÖVGÜ YAĞDI

Yayınlanan ilk fragmana ise sosyal medyada yorum yağdı. Sinema severler Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun performansını öve öve bitiremedi.

Sosyal medya kullanıcıları "İzlenilecek filmler listesine bir film daha eklendi" ve "Felaket güzel bir şey olmuş gibi" yorumlar yaptı.