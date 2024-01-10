Cem Küçük belediye başkan adayı yapılacak bakanı açıkladı. Kulisleri hareketlendiren kabine iddiası

31 Mart yerel seçimlere çok az kalmışken AKP İstanbul adayı için Murat Kurum’u olarak açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum seçimlerde İstanbul için yarışacak.

Gözler diğer adaylara çevrilirken kabineyle ilgili bomba bir iddia geldi.

Gazeteci Cem Küçük köşe yazısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanabileceğini iddia etti.

Öte yandan Ersoy’un isminin aday olarak açıklanmasının ardından yerine gelebilecek isim de gündem oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yerine Menderes Türel’in olabileceği öne sürüldü.

İddialar gündemi sarsarken sosyal medyada yorumlar art arda geldi. Küçük aynı zamanda AKP’nin Antalya adaylığı için Hakan Tütüncü’nün isminin güçlü olduğunu belirtti.

İşte Küçük'ün o yazısı:

İddia ise AK Parti Antalya Büyükşehir'le alakalı. Orası için güçlü isim Hakan Tütüncü. Ancak bir duyumum var. AK Parti’nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Mehmet Nuri Ersoy’u düşündüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da Menderes Türel’i kaydırmayı planladıklarını duydum. Elbette bu bir iddia...