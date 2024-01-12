Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı

Geçen yılın enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 olarak belirlendi 123. Emekliler arasında ek zam beklentileri arttı.

Konu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e yöneltilen bir soru üzerine gündeme geldi. Güler, çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

Ekonomi yönetimi, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki zam farkını gidermek için çeşitli çalışmalara devam ediyor.

Güler, “Üzerinde çalışılıyor.” diyerek, etki analizleri, bütçe imkanları ve oransal artış değerlendirmelerinin kabine toplantısında ele alınacağını belirtirken bugün konuyla ilgili ön görüşme yapıldığını vurguladı.

Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra kanun teklifimize koyarız üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cem Küçük’ün programında ise TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, "Yaklaşık 20 bin liraya kadar rakamlar söz konusu. Özel bankalar her yıl promosyon yarışına giriyor. Devlet bankaları ile özel bankalar arasında farklar bulunuyor.

Geçmiş yıllarda devlet bankaları yaklaşık 5 bin lira civarında promosyon veriyordu. Özel bankalar ise bu konuda biraz daha rekabetçi olup, 15 bin ila 20 bin lira arasında promosyon sunan bankalar bulunuyor. Bazı vatandaşların bankalarla 3 yıllık anlaşmaları olduğunu belirtmek gerek.

Bu durumda, cayma hakkını kullanma imkanına sahipler. Şu an için bankalar ve vatandaşlar, ek zam beklentisi içindeler. Seyyanen bir zam beklentisi bulunuyor. Bu konuda vatandaşların bankalarla görüşmeye başlamalarını öneririz" dedi.