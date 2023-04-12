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Genel af mı geliyor? Erdoğan ‘seçimi bıçak sırtında görüyor’ diyerek açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘seçimi bıçak sırtında gördüğünü’ öne sürerek 'genel af' çıkarabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 00:48
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Cem Küçük, Erdoğan ‘seçimi bıçak sırtında görüyor’ diyerek açıkladı: Genel af mı geliyor?

Genel af mı geliyor? Erdoğan ‘seçimi bıçak sırtında görüyor’ diyerek açıkladı
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İktidar, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala peş peşe "müjde" duyurmaya başladı.

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

tv100’de kaktıldığı programda konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘genel af’ çıkarabileceğini iddia etti.

“TAYYİP BEY SEÇİMİ BIÇAK SIRTINDA GÖRDÜĞÜ İÇİN...”

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil ‘Konuşuluyor’ dendi”

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