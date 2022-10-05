Kılıçdaroğlu’nun ardından bir 'af' çıkışı da Davutoğlu'ndan: Yüzüncü yıla toplumsal barışla girelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah adlı programa konuk oldu.

Davutoğlu, son dönemde Cumhur İttifakı mensupları ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeme getirdiği “af” tartışmaları üzerine konuştu.

Belli suçlar için af düşünülebileceğine dikkat çeken Davutoğlu, “Yüzüncü yıla toplumsal barışla girelim” dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

“Belli suçlar için af düşünülmeli. Yüzüncü yıla toplumsal barışla girelim. Yüzüncü yıl Türkiye'de bir seçim, gerilim yılı olmasın. Bir uzlaşma, barış, toplumsal barış, herkesin birbiriyle barıştığı... Helalleşme çağrısı önemli sayın Kılıçdaroğlu'nun.

Herkes biliyor Bahçeli'nin inisiyatifiyle bazı isimlerin hapishaneden çıkarılması için düzenlenmiş özel yasa değil. Bütün toplum kesimlerine açık af düşünülebilir.