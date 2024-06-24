Cem Küçük vatandaşın yiyeceği kazığı ‘harika’ diyerek duyurdu

Işık Cemaati’nin yayın organı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, kamuoyunda büyük tepki çeken vergi paketi taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HERKES VERGİ VERDİĞİNİ HİSSEDECEK”

“Elbette yurt dışı çıkış harcı gibi düzenlemelere itiraz edilebilir” diyen Küçük, “Ama paketin tümü yanında bu küçük bir istisna kalır. Yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak. Böylece herkes vergi verdiğini hissedecek" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiyi düzeltmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“ŞİMŞEK BATI’DAKİ GİBİ VERGİ DÜZENLEMESİ YAPMAK İSTİYOR”

"Temel rakamlar iyi gidiyor. Yani makro düzeyde işlem tamam. Sıranın mikro düzeye gelmesi lazım. Yani halka inerse ekonomideki sıkıntı aşılmış olacak. Sayın Şimşek bir yandan da Batı’daki gibi vergi düzenlemesi yapmak istiyor.

Sonuna kadar savunuyorum... Mesela yeni vergi paketinde neler var? Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda faaliyet gösterilen her bir ülke bazında belirlenen efektif vergi oranı yüzde 15’in altında olduğu, o ülkede doğan kârlara tamamlayıcı bir vergi uygulanacak. 2024 gelirlerine uygulanmak üzere ve 2025 yılında verilecek ayrı bir beyanname ile yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle tahminî 40 milyar TL gelir etkisi bekleniyor."