Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu

Silivri Cezaevi’nde 103 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, yarın hakim karşısına çıkacak.Tarihçiler İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı ile hukukçu Köksal Bayraktar, mahkemeye sundukları bilimsel mütalaalarla dikkat çekti.

"YORUM OSMANLI TARİHİYLE İLGİLİDİR"

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, Murat Bardakçı mütalaasında Osmanlı tarihinde tahtından indirilen padişahların arasında katledilen beş hükümdar bulunduğunu anımsattı. Bardakçı, Altaylı’nın sözlerinin bu tarihsel gerçeklere dayandığını ifade ederek “Yorum Osmanlı tarihiyle ilgilidir” değerlendirmesi yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı'ya kişisel YouTube kanalında "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığı" şeklinde bir soru yöneltilmiş; Altaylı “Yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir." ifadelerini kullanmıştı. Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunuyor.