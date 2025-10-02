AKP'li başkan silahlı baskın yaptı iddiası! İşte o görüntüler

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kişisel sosyal medya hesabından Şanlıurfa Birecik ilçesi AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Begit'in gece yarısı yeğeniyle birlikte bir eve silahlı baskın düzenlediği iddisıyla ilgili görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Begit olduğu öne sürülen kişinin, yanındaki bir şahısla birlikte bir ara sokakta tabanca ile ateş açtığı görülüyor.

"İFADELERİ ALINIYOR"

Tanal, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Başkan Begit'in ve silahlı saldırıya uğradığı öne sürülen tarafın ifadelerinin ele alındığını söyledi.

Tanal, olayın kamu düzeni ve halk güvenliği açısından son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, makam sahibi olmanın silah kullanma ayrıcalığı vermediğini belirtti.

"AÇIĞA ALINMALI"

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan Tanal, soruşturmanın sağlıklı devam edebilmesi için Başkan Mehmet Begit’in açığa alınması gerektiğini söyledi.

Tanal'ın "Bu iddialar, kamu düzeni, halk güvenliği ve hukuk devleti açısından son derece ciddidir. Makam sahibi olmak, silah kullanma ayrıcalığı değildir... Suçüstü hali söz konusudur. Kamu yararı gereği soruşturmanın selameti için Belediye Başkanı hakkında ivedilikle açığa alma kararı uygulanmalıdır." değerlendirmesi dikkat çekti.

Öte yandan Mehmet Begit, geçen yıl 15 Ağustos 2025'te, AKP'nin kuruluş yıl dönümünde partiye katılmış, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

