Cem Özer: Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum. 'Cem Olmak', İstanbul'da seyircilerle buluştu.

Cem Karaca'nın hayatından önemli bir kesiti sunan Cem Özer'in "Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum" dediği müzikalde, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun ancak iyide ve güzelde birleşmekten geçtiği anlatılıyor

Cem Özer: Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum. 'Cem Olmak', İstanbul'da seyircilerle buluştu.

Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatından kesitler sunan 'Cem Olmak' müzikali ,Cem Özer'in oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın metni, Cem Özer’in yönetmenliğinde Murat Gürvardar’ın eşlik ettiği sinematografik rejisi, Cem Karaca’nın 12 şarkısının Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemesi ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen tiyatral dans performanslarıyla sunuldu.

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'Cem Olmak', Cem Karaca’nın hayatını oynayan bir aktörün oyun sonrasında zihninde geçenleri sinematografik bir dille seyircilere aktarıyor.

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Cem Özer, aktörün zihnindekilerini, hesaplaşmalarını, gerçek bir sanatçı duyarlılığını, acı çekmenin insan olmaktan geçtiğini, toplumsal olayları, etkilerini, sanatçıya ölmeden önce ve öldükten sonra verilen değeri Cem Karaca ile karşılıklı diyaloglarla sorguluyor.

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"CEM KARACA'YI HEP BİRLİKTE ANALIM"

Finalde, Cem Özer’in "Büyük usta Cem Karaca’yı hep birlikte ışıklarla analım" demesiyle seyirciler hep bir ağızdan 'Deniz Üstü Köpürür'ü seslendirdi.

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