'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin afişi sosyal medyayı ikiye böldü

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminden ilk afiş önceki gün yayınlandı. Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Çekimleri devam eden film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

Yüksel Aksu’nun yönettiği, danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı filmde efsanevi sanatçıyı yetenekli oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

Yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da şarkıları dillerden düşmeyen Cem Karaca’nın hayatını anlatan filmden yayınlanan ilk afiş, 70x100 ajansından Emre Erdem imzasını taşıyor. Yayınlandığı andan itibaren afişteki görselin Cem Karaca’ya mı, İsmail Hacıoğlu’na mı ait olduğu konusuysa sosyal medyayı ikiye böldü.

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.