Cem Uzan’dan Galatasaray’a milyonlarca euroluk teklif. İçinde Icardi de var

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan'ın Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi hazırladığı belirtildi.
Uzan'ın teklifini Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup ilettiği ortaya çıktı.
Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan ile birlikte kurduğu yeni marka için yaptığı sponsorluk teklifinde şu maddelerin yer aldığı öğrenildi:
- Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu…
- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu…
- Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon Euro’luk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi.
Uzan'ın teklifini önümüzdeki hafta Galatasaray Kulübü'ne yazılı olarak da ileteceği ifade edildi.